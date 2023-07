Infermieri cercasi: aumentano i posti per l’anno accademico 2023-24 nella sede universitaria del Carlo Poma

MANTOVA Aumentano i posti disponibili per Infermieristica e Ostetricia, nella sede universitaria del Carlo Poma. Con l’anno accademico 2023-2024, è stato ampliato il numero di studenti che potranno svolgere la loro formazione a Mantova: il corso di studi in infermieristica, collegato all’ Università degli studi di Brescia, passerà da da 65 a 70 studenti; il corso di laurea in Ostetricia sale da 20 a 25 studenti. Sono stati intanto aperti i bandi di iscrizione ai test d’ingresso.

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie con sede a Mantova sono in tutto 346, 113 dei quali all’ultimo anno: 66 a Fisioterapia, 66 a Educazione Professionale, 137 a Infermieristica, 38 a Ostetricia, 39 a Logopedia.

I primi tre corsi sono organizzati in convenzione con l’Università degli Studi di Brescia, gli ultimi due con l’Università degli Studi di Milano. Le lezioni si svolgono al Poma ad eccezione di Educazione professionale, a gestione indiretta con Enaip Lombardia, che si trova nel quartiere Lunetta a Mantova. Il tasso di occupazione post laurea è molto alto e raggiunge anche il 100 per cento.