Calcio 1a Categoria Crer – Il Reggiolo si affida a mister Marmiroli. Affronterà il Viadana mercoledì 6 marzo

Reggiolo Il Reggiolo, avversario del Viadana nel girone C del campionato emiliano di Prima Categoria, ha esonerato mister Simone Cavalli. E al suo posto ha scelto il mantovano Davide Marmiroli, che ha diretto ieri il primo allenamento. Marmiroli in passato ha fatto quasi 10 anni tra giocatore e allenatore nella Correggese, poi ha iniziato la carriera da allenatore nel mantovano, poi Crociati Parma, Casalese, Mirandola, Viadana, Casalromano, Poggese, Gonzaga: nella stagione 2022/23 ha guidato il Marmirolo in Promozione. Il Reggiolo affronterà il Viadana nella 23esima giornata in programma il 6 marzo.