Mini hockey: UVP Suzzara protagonista a Mirandola. In attesa del… Palaroller

Suzzara Terza tappa del circuito Mini-Hockey regionale Emilia Romagna, organizzata dalla società Pico Mirandola nel palasport della cittadina della bassa Modenese. Nel Mini hockey non ci sono risultati, essendo categoria non agonistica, e si gioca su campo ridotto. La squadra dell’UVP Hockey Suzzara è stata grande protagonista. La società della Città del Premio può guardare al futuro con rinnovato entusiasmo, sono in corso le trattative per riuscire a riportare l’hockey all’interno dell’impianto “Palaroller” di via Moro. Qualche giorno fa, grazie all’interessamento dell’assessorato, si sono incontrati i responsabili delle due principali società rotellistiche della città, UVP Roller Suzzara e Ass Castello Pattinaggio (gestore dell’impianto), e tutto lascia presagire che si possa, dalla prossima stagione, trovare l’intesa per collaborare all’utilizzo del Palaroller per l’hockey pista (unico impianto specifico in provincia di Mantova). Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro per definire meglio i termini.