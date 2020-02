Calcio 1ª Categoria – Il Viadana torna al lavoro. Nebbioli: “Non dobbiamo perdere lo smalto”

Viadana Venerdì sera anche il Viadana è tornato ad allenarsi agli ordini dei tecnici Nebbioli e Froldi, seppur a ranghi ridotti perchè alcuni giocatori sono a letto con l’influenza e il divieto di utilizzare gli spogliatoi e le docce, secondo le disposizioni del Comune, consiglia nei loro confronti la massima cautela. Anche in Emilia i campionati sono sospesi sicchè domani i canarini non giocheranno la gara esterna col Levante. A meno di ulteriori rinvii, che non si possono escludere anche per le ultime notizie di cronaca, il Viadana tornerà in campo domenica 8 marzo per affrontare la Valtarese. La squadra gialloblù, che deve recuperare anche il match con la Povigliese, con 22 punti è ancora in zona play out, nonostante un buon avvio del ritorno con le vittorie interne su Marzolara e Real Val Baganza, il pareggio a Collecchio col Cervo e l’unica sconfitta a Traversetolo. «La squadra era in salute prima della sosta – osserva mister Nebbioli – speriamo di non perdere lo smalto».