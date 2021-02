Il Comune di Asola toglie le apparecchiature per rilievo infrazioni

ASOLA – La giunta comunale ha deciso per la non continuazione del servizio di noleggio di 2 apparecchiature elettroniche digitali, per un valore dell’appalto di 11mila euro, necessarie per il rilievo delle infrazioni al codice della strada in postazione fissa e permanente senza l’obbligo di contestazione immediata, che erano ubicate in via Compartitori, in prossimità dell’incrocio strada provinciale n.69/Quattro Strade.

La decisione dell’esecutivo del sindaco Giordano Busi è motivata dal fatto che il tratto di strada provinciale in cui è collocata l’apparecchiatura risulta ormai posto in sicurezza da quando sono stati messi i semafori, pertanto non è più necessario mettere come deterrente un sistema di rilevazione usato fino ad ora. Nel corso dell’anno precedente, inoltre, nel tratto di strada in questione, sono state rilevate solo 76 infrazioni al codice della strada, ad un importo medio di 131,90 euro, per raggiungere un importo di 10.024,40 euro.