“Non accaltcatevi agli sportelli bancari”. L’appello del sindacato pensionati agli anziani

MANTOVA – I sindacati dei pensionati e delle pensionate della Lombardia rivolgono un appello a tutti coloro che si recano presso la propria banca per ritirare la pensione. Rispettiamo le rotazioni previste per l’ingresso in banca; manteniamo le distanze tra le persone e con gli addetti allo sportello; evitiamo di soffermarci in gruppi o anche con gli addetti a chiacchierare e rientriamo subito a casa. Soprattutto utilizziamo strumenti automatici ogni volta che sia possibile avendo cura di lavarsi bene le mani dopo averli usati. Andiamo agli sportelli solo quando non se ne può fare a meno, ricordandoci che dobbiamo prendere appuntamento!

Evitiamo ogni possibile assembramento, tra l’altro vietato, ma soprattutto pericoloso! Rispettiamo le regole con responsabilità: è utile soprattutto per noi ma anche per tutte le persone che potremmo incontrare.