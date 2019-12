Una nuova aula di informatica per le scuole di Revere

REVERE – Massima attenzione da parte dell’amministrazione comunale di Borgo Mantovano: nella mattinata di ieri è stata infatti inaugurata la nuova aula di informatica per le scuole medie site a Revere e, inoltre, l’amministrazione comunale – come confermato dal sindaco Alberto Borsari – ha annunciato la messa in opera di interventi di manutenzione nei vari plessi per un importo complessivo di 350mila euro. a ciò va ad aggiungersi l’ultimo piano di diritto allo studio, approvato nell’ultima seduta del consiglio comunale, per il quale la giunta ha messo in campo risorse per circa 500mila euro.

L’inaugurazione di ieri, avvenuta alla presenza della dirigente scolastica Carla Sgarbi che ha voluto manifestare la propria gratitudine per l’interessamento dell’amministrazione nei confronti del settore scuola, consegna alle scuole medie un’aula con quattordici nuove postazioni per un investimento complessivo di circa 20mila euro.

Investimenti che, comunque, saranno decisamente consistenti per le scuole di Borgo Mantovano: «L’intervento inaugurato ieri fa parte di una serie di iniziative, in parte già eseguite e in parte appaltate, che riguardano sia le medie che tutte le scuole del Comune – ci ha detto il sindaco – Abbiamo sistemato la caldaia esterna delle scuole medie e elementari e stiamo rifacendo gli infissi: in generale tutti gli interventi già fatti o finanziati ammontano a 350mila euro. Interventi importanti che dimostrano l’attenzione del Comune per il settore scolastico».

Nicola Antonietti