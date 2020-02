CASTELBELFORTE Un nuovo caso di positività al Coronavirus a Castelbelforte. Si tratta di un uomo di 63 anni che non presenta sintomi come tosse o febbre alta e si trova in stato di quarantena nella propria abitazione strettamente monitorato dal personale medico. L’imprenditore si è sottoposto spontaneamente al tampone perché per lavoro ha frequentato zone a rischio nei giorni scorsi.