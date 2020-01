Calcio 1ª Categoria – Marmiroli: “Gonzaga, devi battere la Castenedolese”

Gonzaga «La sosta ci ha danneggiato, nel senso che molti giocatori sono andati in vacanza e hanno disertato diversi allenamenti. Col Porto abbiamo fatto male, ma domenica a Suzzara ho visto un netto miglioramento»: così Davide Marmiroli, l’allenatore del Gonzaga che appunto domenica ha pareggiato 1-1 il derby all’Allodi. «Pur con una difesa orfana di Auri e Solci – continua il tecnico gonzaghese – a Suzzara siamo riusciti a contenere i locali e a portare a casa meritatamente un pareggio. La classifica ci vede indietro, ma i tre punti sono miracolosi, per cui non è un’utopia sperare di evitare i play out. bisogna però cercare di vincere. A cominciare da domenica, quando ospiteremo la Castenedolese».

«Mi conforta – continua Marmiroli – anche il fatto che domenica sia andato in gol Touray, un giocatore che ci può sicuramente dare una mano nella zona offensiva. Per quanto riguarda la difesa, il rientro di Solci e Auri potrebbe non essere a breve termine, per cui la società si è attivata. Da alcuni giorni, infatti, si sta allenando con noi un difensore di origine statunitense non giovanissimo ma che, lo si vede benissimo, ha calcato i campi delle categorie maggiori». Il mister si riferisce a William Yeboah, classe ‘88, che ha giocato nella Modenese e nella Fortitudo Modena: è stato svincolato da quest’ultima. Il Gonzaga cercherà di tesserarlo oggi: se così sarà, domani potrebbe essere a disposizione.

«Come dicevo – conclude il tecnico biancazzurro – per risalire la classifica servono i tre punti. Bisogna cercarli anche domani, contro una squadra, la Castenedolese, che ha un buon attacco ma una difesa non proprio impermeabile».