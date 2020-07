Motocross – Il “Città di Mantova” chiude per ferie e riapre a settembre. Pavesi: “Sono stati due mesi intensi”

MANTOVA Dopo essere stato il primo circuito internazionale di motocross in Europa a riaprire per gli allenamenti dopo il lockdown, creando grande interesse mediatico il 4 maggio scorso, il Motoclub Mantovano Tazio Nuvolari mercoledì sospenderà la propria attività per la pausa estiva. Sono stati due mesi molto intensi dove centinaia di piloti e diversi team ufficiali hanno potuto allenarsi sulla pista “Città di Mantova” nel pieno rispetto delle misure di distanziamento sociale per lo sport emanate dalla Federazione Motociclistica Italiana e dalla Regione Lombardia. L’attività è culminata domenica 21 giugno con la prova del Campionato Triveneto Fmi alla quale hanno preso parte ben 283 piloti delle classi MX1, MX2, Open, 125cc, 85cc e 65cc con diversi piloti del Campionato del mondo. Le gare, che hanno visto salire sul podio Giacomo de Bortoli (Honda MX1), Simone Furlotti (Suzuki MX1) e Ismaele Guarise (Honda/MX2) si sono svolte su una pista perfetta, con una impeccabile organizzazione, assicurando le distanze di legge per uomini e mezzi grazie alla creazione dei paddock A e B sviluppati su 48.000 m². Numerosi i messaggi di complimenti giunti al Motoclub. Si chiude così la prima parte di questo 2020, che era cominciata alla grande con la prova degli Internazionali d’Italia del 9 febbraio vinta da Antonio Cairoli (RedBull Ktm). Il circuito riaprirà a settembre per ospitare i test dei team ufficiali che saranno impegnati nei Gp iridati, tra i quali la prova di ottobre in Trentino. Giovanni Pavesi, presidente MCM: «Sono molto contento per come siamo riusciti a gestire la ripresa dell’attività sportiva dopo il blocco provocato dal Covid19. Siamo stati il primo circuito a ripartire organizzando il lavoro in maniera studiata e professionale, questo ha consentito a tanti atleti di tornare in moto e riprendere contatto con la pista. Il Campionato Triveneto con un boom di presenze che hanno richiesto una grande organizzazione per rispettare le regole di distanziamento è stato un successo pieno che rende orgogliosi. Adesso ci fermiamo per la tradizionale pausa estiva, prima di riprendere a settembre in un clima speriamo di ritrovata fiducia e serenità per tutto il mondo del motociclismo che sta attraversando una crisi senza precedenti. Colgo l’occasione per augurare una pronta ripresa ad Andrea Dovizioso, amico del nostro Motoclub, che ha voluto anch’egli partecipare ad una gara Regionale di cross, l’ambiente dal quale è partito per la sua straordinaria carriera».