Domani a Ospitaletto impazza il ciclocross col Trofeo Lombardia

Ospitaletto M.no Saranno più di 220 gli atleti, tra maschi e femmine, che domani mattina, a partire dalle ore 10.30, saranno ai nastri di partenza del Gp Comuni di Marcaria e Castellucchio – Memorial Andrea Garosi – Memorial Carlo Orlandini, in programma ad Ospitaletto Mantovano. L’appuntamento è dedicato alla specialità del ciclocross e sarà valido quale quinta tappa del Trofeo Systema Cara – Alka Memorial Claudia Bonfanti e Trofeo Lombardia.

Ad organizzare la manifestazione è l’Uc Ceresarese del presidente Simone Pezzini, il quale consegnerà le chiavi della cabina di regia a Fausto Armanini, massimo dirigente del comitato provinciale Fci. A collaborare con gli organizzatori vi saranno anche il vice presidente provinciale Fci Lido Baracca e il consigliere e responsabile del fuori strada Luca Penitenti. Garantiranno il loro supporto i Comuni di Marcaria e di Castellucchio, il Coni di Mantova, l’Associazione Culturale “La Senga”, la sezione Avis Aido di Ospitaletto Mantovano, la Polisportiva Don Bosco, i Veterani dello Sport, il Panathlon Mantova e il centro di Solidarietà Mantova “L’Arca”.

I colori mantovani saranno rappresentati dagli atleti del Mincio Chiese, ovvero il G6 Lorenzo Atti e l’esordiente Paolo Bocchi, dello Sportevene e del Chero Group Team Sfrenati che saranno in gara con i ragazzi delle categorie esordienti, allievi ed under 23.

Il circuito di gara sarà di circa 2 chilometri, interamente su prati e comprendente ostacoli artificiali e naturali. Un tracciato che, per quanto pianeggiante, si rivelerà piuttosto selettivo e di conseguenza metterà a dura prova tutti i bikers che vogliono puntare ad un piazzamento sul podio. I primi a misurarsi su questo percorso, per un tempo massimo di un’ora, saranno gli atleti delle categorie under 23 ed élite, maschi e femmine, e i master di fascia 1. A seguire sulla fettuccia di partenza si porteranno gli atleti delle altre categorie.