La Salamandra si presenta

MANTOVA “Ci siamo, lavoriamo moltissimo per poter portare a casa

progetti e iniziative di ogni tipo e vorremmo che ogni persona potesse

lasciarsi coinvolgere dall’energia di Arcigay la Salamandra, dopotutto a

Mantova non c’è solo la nebbia, ma un arcobaleno di energie e forze che

rendono la nostra città meravigliosa e unica”. Così esordisce il presidente di Arcigay La Salamandra Diego Zampolli raccontando della campagna di affissioni che da questo weekend promuove in giro per la città le attività dell’associazione.

Il motivo che ha portato a costruire un progetto di questo tipo, è la volontà di portare a conoscenza quante più persone LGBTI+ (e non), il fatto che a Mantova esiste un’associazione che produce contenuti, cultura, eventi e momenti di aggregazione per poter dare ogni ad ogni cittadino la percezione di non essere solo o sola e di poter avere sempre qualcuno al proprio fianco nella lotta per i

diritti civili.

Notevoli i risultati e gli ambiti coperti da La Salamandra, alcuni dei quali sono riportati di seguito:



Gruppo giovani: appuntamenti il primo sabato del mese, laboratori creativi il terzo sabato del mese, attività per under 30.

Gruppo donne: incontri al femminile per parlare di sessualità, femminismo, attivismo, identità.

Sportello salute: per conoscere le MTS, come prevenirle e dove fare il test

per informazioni +39 3409173511

oltre 40 test HIV eseguiti

100 preservativi distribuiti ogni anno

1 progetto sulla salute psicologica

incontri sulla prevenzione e la salute femminile

Sportello genitori Agedo: genitori e amici di persone LGBTI+ tutti uniti per i diritti civili per informazioni +39 3703159288, martedì dalle 9 alle 13

Sportello Trans: aiuto e sostegno alla comunità trans, per info +39 3703213498

venerdì dalle 17 alle 19

7 richieste di aiuto per il percorso di transizione nel primo anno

1 mostra sulla tematica trans

1 reading teatrale

1 convegno per professionisti

Gruppo scuola:

più di 300 studenti incontrati negli istituti

più di 600 studenti incontrati nelle assemblee d’istituto

oltre 20 insegnanti con cui abbiamo lavorato

un progetto per l’informazione e la formazione degli insegnanti nel contrasto al bullismo

Settore cultura:

rassegna cinematografica attiva da 16 anni

rassegna letteraria attiva da 8 anni

rassegna teatrale attiva da 3 anni

Eventi:

ogni mese eventi ludici e di socializzazione

ogni anno eventi, spettacoli e tavole rotonde in giornate simbolo

grandi eventi e feste

1 Mantova Pride



“Aspettiamo tutti coloro che vedranno la campagna affissa in giro per la

città per incontrarli e raccontare ciò che facciamo ogni giorno per la

nostra comunità – prosegue il presidente – e chissà, magari a qualcuno piace così tanto la Salamandra che si fermerà anche più di una volta sola…a noi farebbe

piacere ingrandire la nostra famiglia acquisita.”