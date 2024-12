Calcio 2a Categoria – Acquanegra, successo agrodolce: digiuno finito, ma perde Gorni

Acquanegra Con il netto successo casalingo per 4-0 contro il Casalbuttano, l’Acquanegra ha interrotto il digiuno di vittorie che durava da oltre 40 giorni ed è risalita in quarta posizione in classifica a quota 24 punti. Nel prossimo turno, l’undici del Chiese farà visita alla Primavera Stagnolmese. «Siamo contenti per il successo, ma dispiaciuti per l’infortunio di Gorni – commenta il tecnico Carlo Danieli – è un punto di riferimento in attacco, e l’infortunio sembra serio, anche se sarà necessario valutarlo con attenzione. La squadra ha offerto un’ottima prova e giocato bene. Bene anche il neoacquisto Della Lana, che si sta integrando alla grande. Siamo soddisfatti del nostro campionato fin qui, ma conto di recuperare qualche assente. Domenica ci aspetta una gara impegnativa contro la Stagnolmese, che ha tutte le qualità per puntare al primo posto. Sarà difficile, ma speriamo di fare bene e, soprattutto, di non uscire sconfitti». Buone notizie sul fronte della rosa: rientrano dalla squalifica Freretti e Banni; Danieli conta di recuperare anche Ceresa e Puddu.