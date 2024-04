Rugby – Coppa Leonero, Lecco in trionfo. Vittoria dell’U10 del Viadana

VIADANA Si è svolta domenica l’undicesima edizione della Coppa Leonero: a trionfare il Rugby Lecco con il miglior piazzamento in tutte le categorie e la Nuova Rugby Roma nel fair-play. Primo posto per l’U10 giallonera. Come tutti gli anni la Coppa Leonero si è dimostrata una splendida giornata di sport che ha coinvolto 26 società provenienti da tutto il nord e centro Italia e oltre 1000 piccoli atleti in campo, tantissimi volontari e una grande affluenza di pubblico.

L’U6, l’U8 e l’U10 hanno disputato tutti i match allo Stadio Zaffanella, mentre le sfide dell’U12 sono state ospitate sui campi dello Stadio Dante Bacchi di Casalbellotto del Rugby Casalmaggiore. Le fasi finali sono state disputate nel pomeriggio sul campo principale dello Stadio Zaffanella. Ottimi i piazzamenti dei Leoncini gialloneri che hanno conquistato il primo posto nella categoria U10; appena giù dal podio invece l’U8 che è riuscita comunque a conquistare un ottimo quarto posto. Il Rugby Lecco ha vinto il Trofeo Città di Viadana, destinato alla squadra con il piazzamento migliore nella classifica generale. Premio fair-play “Battista Berra” alla Nuova Rugby Roma. Le parole di Roberto De Biase, responsabile del settore propaganda giallonero e organizzatore del torneo: «Voglio ringraziare tutti per la splendida giornata di domenica. Un grazie a tutte le società, in primis agli amici di Casalmaggiore e Guastalla, un grazie agli sponsor, ai volontari, alle associazioni e al Comune di Viadana. La Coppa Leonero unisce piccoli e grandi di diverse regioni. La Coppa Leonero è fatica, orgoglio giallonero, divertimento, condivisione e stare insieme».