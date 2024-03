“Per Motteggiana”: con Capiluppi lista giovane e desiderosa di cambiamento

MOTTEGGIANA – Una lista che vede al suo interno molti giovani e che, proprio per questo, vuole portare una volontà di rilancio del paese che si stacchi dal recente passato proponendo quindi una nuova proposta: la lista civica civica guidata dal giovane avvocato Giulio Capiluppi che alle elezioni amministrative di giugno a Motteggiana concorrerà contro le candidature di Mario Zanelli e Massimo Bonesi, ha voluto in quesi giorni ribadire alcuni aspetti sul progetto che è alla base della lista ma anche specificare alcune questioni sulla propria formazione.

In riferimento infatti alle numerose voci che i giorni scorsi hanno interessato il gruppo – si legge in una nota fattaci arrivare dal gruppo che sostiene la lista stessa – si precisa che all’interno di quest’ultimo non vi è né la presenza, né partecipazione di Nereo Montanari, ex sindaco di Motteggiana dal 1999 al 2009, mi di Matteo Montanari, professionista di Motteggiana che supporterà la lista. Il gruppo – aggiungono inoltre gli esponenti della lista che sosterrà il giovane legale di Villa Saviola – nasce dalla volontà dei giovani di rilanciare il proprio paese e di staccarsi dal passato, dall’amore per il territorio, dalla partecipazione e dal senso di appartenenza alla comunità. A tal proposito il logo della neonata lista rappresenta questi stessi principi».