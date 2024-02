Calcio 2a Categoria – Veneziani: “Il Soave è in ripresa, a Buscoldo sfida difficilissima”

Soave In casa Soave sembra essere tornato il sereno. Col successo casalingo per 2-0 sulla Voltesi, i granata hanno prontamente riscattato la battuta d’arresto di sette giorni prima in casa della Voltese. Nel prossimo turno il calendario riserva un impegno molto difficile, sulla carta, a Buscoldo contro i neroverdi di Alessandro Tinazzo. «Sul nostro cammino un’ottima squadra come il Buscoldo – dice l’allenatore Veneziani -, gara molto importante quella che ci attende, che cercheremo di affrontare col migliore atteggiamento possibile: siamo reduci dal successo davanti al nostro pubblico sulla Voltesi. Un vantaggio è scaturito sicuramente dalla lunga superiorità numerica. Il successo comunque ci sta tutto, ma ora è meglio non abbassare la guardia». Per quanto riguarda l’infermeria della formazione granata, forse tornerà a disposizione di mister Veneziani Becchi, mentre saranno sicuri assenti Cavallaro e Tabarelli.