Accordo tra Comune e Siem, Chiude la vecchia discarica di Monzambano

MONZAMBANO – Dopo 25 anni di funzionamento (e dopo qualche problema riscontrato nel corso del tempo), a breve verrà chiusa la discarica di rifiuti di strada Tononi che viene gestita da Siem. Ad annunciarlo è il Comune di Monzambano, che domani in videoconferenza illustrerà il progetto ai propri cittadini.

La chiusura definitiva della discarica insomma avverrà nel giro di breve tempo. L’area di stoccaggio, attivata circa 25 anni fa, infatti è ormai satura e i cumuli di rifiuti solidi urbani verranno alla fine appositamente chiusi e coperti con terra. In realtà la discarica di strada Tononi avrebbe avuto un’ulteriore area utilizzabile per lo stoccaggio dei rifiuti, ma il Comune è stato in grado di giungere ad un accordo per la chiusura prima che fosse effettivamente necessario avviare l’uso del lotto libero. In totale infatti la discarica è costituita da tre aree: la terza – ovvero quella mai avviata – e le due che invece ricevono rifiuti da più tempo.

Ancora un paio di anni fa, tra l’altro, il secondo lotto della discarica aveva ricevuto una visita da parte dei carabinieri del Noe (nucleo operativo ecologico), che ha conclusione degli accertamenti avevano evidenziato come proprio il secondo lotto della discarica presentasse alcune criticità. Come spiega l’assessore all’ambiente Davide Raja, alla fine i Cc del Noe avevano consigliato al Comune di mettersi nell’ordine di idee di arrivare alla chiusura della discarica.

Procedura che effettivamente il Comune ha intrapreso, andando a contattare tutti gli enti preposti al controllo: dalla Provincia alla Regione fino a Siem stessa, azienda di gestione rifiuti che ormai da diversi anni è stata acquisita da Tea. Dopo aver espletato tutto l’iter e trovato l’accordo con la società che gestisce la discarica, ora il Comune è pronto per la chiusura di tutto l’impianto.

«Ormai da alcuni anni – afferma Raja – eravamo al lavoro con l’obiettivo di giungere alla chiusura della discarica, che tra l’altro si trova nella zona collinare dell’Alto Mantovano. Siamo riusciti nel nostro intento e a breve il progetto di chiusura verrà effettivamente concretizzato. Siamo soddisfatti del lavoro che siamo riusciti a portare a compimento». Resta naturalmente aperto il centro di raccolta comunale gestito da Mantova Ambiente (via Mastroppa, aperto lunedì 9-11.30, giovedì 11-15.30 e sabato 9-12 e 16.18).

La presentazione del progetto è stata fissata per domani alle 18.30 nella sala civica. La possibilità di essere fisicamente presenti all’iniziativa sarà fortemente regolata e contingentata in base alle normative emanate negli ultimi mesi nel corso dell’emergenza sanitaria. Sarà però possibile seguire tutta la presentazione in diretta dalla pagina facebook del Comune di Monzambano.