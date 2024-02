Calcio dilettanti, giudice sportivo – L’Union Marmirolo perde per una giornata Cipriani e Guerrini

Milano Le altre decisioni del giudice: in Eccellenza un turno a Ruffini della Castellana. Promozione: una giornata a Capucci (San Lazzaro), Beretta (Asola), Cipriani e Guerrini (UT Marmirolo). In Prima out fino al 14/2 mister Ciccone (Villimpentese). Una giornata a Beschi e Rasini dello Sporting Club, Matteo Bocchi e Genova della Poggese, Bodano e Zancoghi del Porto, Caffarella della Serenissima, Belfanti della Rapid United. In Seconda cremonese un turno a Freretti dell’Acquanegra e Man della Cannetese. In Terza cremonese un turno a Treccani del Casalromano. Uscirà invece oggi il comunicato riguardante la delegazione di Mantova, con i verdetti del giudice per le nostre Seconda e Terza Categoria.