Calcio 3a Categoria – Il Pegognaga tasta il polso alla capolista Buscoldo

Pegognaga E’ vigilia di campionato per lo Sporting Pegognaga, impegnato domani a Buscoldo. Gli “scoiattoli” ci arrivano dall’1-1 casalingo contro il Correggioli, risultato che ha lasciato qualche rimpianto e che li mantiene terz’ultimi. Una situazione complicata ma non definitiva, con ampi margini di crescita per un gruppo che sta provando a trovare continuità. «Domenica scorsa la squadra ha provato a spuntarla – commenta il presidente Stefano Cagliari – ma ricordiamoci che siamo un gruppo giovane: forse manca ancora quel giocatore esperto capace di guardare negli occhi i compagni e guidarli nei momenti delicati. Mister Trentini sta facendo un ottimo lavoro, e questo senza nulla togliere a chi c’era prima: l’impegno e la voglia di costruire qualcosa di solido non sono mai mancati». La sfida di domani si presenta come un test probante: «Andiamo a tastare il polso alla capolista dopo la sconfitta di Ostiglia – prosegue Cagliari -. Sulla carta i neroverdi restano favoriti, ma noi scenderemo in campo per fare la nostra partita e cercare di fare bene. Ai ragazzi dico una cosa sola: senza paura». Da segnalare le assenze di Brigida e Borriello, entrambi squalificati.