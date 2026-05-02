Calcio dilettanti – Coppa Mantova, gran finale al “Lusetti” tra Castiglione e Castellana

Castiglione Ultimo atto questo pomeriggio allo stadio “Lusetti” di Castiglione delle Stiviere per la Coppa Mantova 2025/26, che chiuderà la stagione con le due finali in programma sul terreno di gioco aloisiano. Una giornata tutta da vivere, con in palio prima il terzo posto e poi il trofeo principale, davanti al pubblico delle grandi occasioni. Si partirà alle ore 16 con il derby tra compagini di Prima Categoria, Porto-Suzzara, sfida che assegnerà il gradino più basso del podio. Alle 18 spazio invece alla finalissima tra Castiglione e Castellana, portacolori mantovane di Eccellenza, chiamate a contendersi la Coppa Mantova dopo aver superato brillantemente le semifinali disputate giovedì sera. I goffredesi cercheranno, dal canto loro, di difendere il titolo conseguito nella scorsa stagione, nella prima edizione del torneo.

Il Castiglione di Sergio Volpi arriva all’appuntamento forte del netto 6-2 rifilato giovedì al Suzzara all’Allodi, una prova offensiva di grande spessore che ha confermato le qualità della formazione rossoblù. Dall’altra parte, la Castellana di Fabio Raineri ha conquistato il pass per la finale superando 3-1 il Porto al Comunale, davanti al proprio pubblico, al termine di una gara cresciuta con il passare dei minuti. L’attesa è alta soprattutto per la sfida delle 18, che metterà di fronte due squadre che in campionato hanno pareggiato entrambe le gare disputate. Un equilibrio che rende ancora più incerto il pronostico della finalissima. In caso di parità al 90’, sono previsti supplementari ed eventuali rigori.

«Disputiamo la finale sul nostro campo, davanti al nostro pubblico – afferma il vicepresidente del Castiglione Giancarlo Perani -. Ce la giochiamo, andremo in campo per fare la nostra partita e vedremo se riusciremo a spuntarla». Sul fronte Castellana a parlare è invece il capitano Marco Ruffini, che guarda con fiducia all’ultimo appuntamento stagionale: «Col Porto non abbiamo giocato bene il primo tempo, meglio la ripresa. Al Lusetti sarà una bella partita contro il Castiglione dopo i due pareggi in campionato. Cercheremo di presentarci con la migliore formazione possibile per difendere la Coppa già conquistata nella scorsa annata». Prima della finale principale toccherà però a Suzzara e Porto contendersi il terzo posto. Nei due precedenti nel campionato di Prima Categoria il bilancio è stato favorevole ai bianconeri, capaci di vincere entrambe le sfide in calendario con i punteggi di 2-0 e 3-1. Il Suzzara di Marco Goldoni arriva inoltre all’appuntamento forte della qualificazione ai play off, nei quali domenica prossima ospiterà la Rapid Olimpia, mentre per i biancazzurri di Marco Fantini gli spareggi sono sfumati proprio all’ultima giornata.