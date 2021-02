Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta cerca l’impresa sul campo del Came Dosson (ore 20.45 diretta RaiSport)

MANTOVA Dopo la sconfitta di sabato scorso al NeoLu contro l’Acqua&Sapone, il Saviatesta Mantova si rituffa nel campionato. La squadra di mister Jeffe gioca stasera sul campo del Came Dosson (ore 20.45). Il match sarà trasmesso in diretta su RaiSport. Una partita decisamente in salita contro la terza forza del campionato, che nel turno precedente ha però commesso un passo falso col Matera.

Il Saviatesta ci proverà. Nella gara di sabato contro la prima della classe ha dimostrato di non voler buttare il ferro a fondo. Anzi, per lunghi tratti ha messo sotto gli avversari, dimostrando di avere delle buone idee. «Da parte della squadra – commenta alla vigilia il dg Cristiano Rondelli, squalificato dopo l’espulsione rimediata sabato – ho visto un cambio di mentalità. Qualcosa di nuovo l’avevo notato già dalla sfida di Roma contro l’Aniene. Sabato siamo stati anche molto sfortunati negli episodi. Ci è andata male, ma la prestazione c’è stata e ci fa ben sperare».

E’ chiaro però che ora serve una reazione decisa, che porti il Mantova a raccogliere di nuovo punti preziosi per la classifica. «Noi ci crediamo – aggiunge Rondelli – dopo il Came avremo altre partite importanti e complicate, ma per arrivare alla vittoria basta metterci un briciolo di convinzione in più».

E’ tutto ancora aperto sul fronte salvezza. Già stasera ci sono delle sfide importanti. Occhio di riguardo per l’Ostia che se la vedrà in trasferta contro Avellino. Ma il Mantova deve rimanere concentrato sul proprio fronte. Mancherà capitan Danicic, che ha rimediato un infortunio alla coscia nella gara contro l’Acqua&Sapone. Confermata la presenza dell’ultimo arrivato, il campione brasiliano, con passaporto belga, Leo. Un giocatore prezioso, dal tiro potente, che prova spesso la botta da fuori. Proprio come piace a Jeffe. Due quartetti in rosa: uno sudamericano e l’altro balcanico. La tecnica pura mischiata all’estro e alla tenacia. «Un buon mix – conclude Rondelli -. Speriamo che i nuovi riescano ad integrarsi in fretta. Sono soddisfatto della crescita di Bueno e ora comincia a venir fuori anche Suton. Sabato ha fatto una grande partita e sono convinto possa crescere ancora molto con il nuovo mister».