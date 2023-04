Castiglione – Una targa in ricordo dell’antifascista Ugo Dallò

Castiglione Tra i momenti più significativi delle celebrazioni del 25 Aprile a Castiglione c’è stato sicuramente quello vissuto in piazza Ugo Dallò. Alla presenza delle autorità locali e dei nipoti dell’antifascista è stata ufficializzata la proposta di apporre una targa in suo onore.

«Con la vostra presenza si mantiene vivo quel filo della memoria che ci permette di guardare al futuro sapendo chi siamo»: ha esordito così Elena Zaglio, presidente dell’Anpi dell’Alto Mantovano. «Sono trascorsi 78 anni dalla fine della guerra di Liberazione – sono state le parole di Zaglio – e molti partigiani non sono più tra noi. Come ogni anno con questa data siamo a ricordare la fine della seconda guerra mondiale e la chiusura del ventennio di totalitarismo fascista che aveva fatto della violenza, del razzismo e dell’assenza di ogni civile libertà il suo abituale e ricorrente modo di agire. Scegliere di aderire alle formazioni partigiane era stato un atto di disobbedienza radicale».

Infine un pensiero sulla figura di Ugo Dallò: «Chi ha combattuto fin da subito il fascismo lo vediamo già nella piazza dedicata al nostro concittadino che nel 1920 venne eletto nel consiglio comunale di Castiglione. A Dallò venne affidata la direzione degli istituti ospedalieri. La furia fascista però devastò la sua casa e quella del vicino Mutti, socialisti dichiarati. Il nostro poi riparò a Milano dove fino alla sua morte nel 1937 fu un attivissimo antifascista. In accordo con il Comune verrà apposta una targa in ricordo di Ugo Dallò anche per far conoscere ai castiglionesi stessi la sua storia».