Calcio dilettanti – Un Suzzara a due velocità cede alla distanza contro la Bagnolese (1-4)

Suzzara Alla prima uscita stagionale all’Allodi, il Suzzara esce sconfitto per 4-1 con la Bagnolese. Al di là della differenza di categoria (i reggiani disputeranno la prossima Eccellenza) e del risultato in senso stretto, il test di ieri racconta di un Suzzara a due velocità. Da una parte un gruppetto di italiani (tenendo in debito conto l’assenza di alcuni potenziali titolarissimi, come il sempre incisivo Guastalla e Farfare) già in buona condizione e un altro, quello americano, da rivedere, nel contesto generale di una condizione fisica ancora da perfezionare.

Sergio Pelegrin manda in campo due formazioni diverse nei due tempi: la prima sostanzialmente sperimentale, infarcita di giovani (le novità Usa sono Heckart, Huffman e Ragin), l’altra molto più simile alla formazione-tipo, con Chatwood in difesa di fianco a Meyer per quanto riguarda gli americani, cinque in tutto, considerati anche Quartararo, Shaporker e Zecca. Nel primo tempo il Suzzara va subito sotto al 7’ con un tiro da lontano di Poligani, sul quale Brognara commette un errore di valutazione. La Bagnolese raddoppia al 18’ con Rivi su un rigore concesso per un fallo ingenuo. Nella ripresa, dicevamo, il Suzzara esce dal guscio e segna un bel gol con Matteo Quartararo, bravo a sfruttare un’azione in velocità del giovane Consiglio. La gioia per il 2-1 dura poco: Falco da fuori area e Ferrari in contropiede chiudono il match per il 4-1 finale. Ancora da molto lavorare, insomma, per mister Pelegrin e i ragazzi, che in questa settimana di lavoro ha insegnato parte dei propri concetti ai ragazzi. «Abbiamo visto un test utile per la preparazione – dice il dg Nicolini a fine gara -, c’è stata un’ampia rotazione dei ragazzi, quindi è impossibile dare un primo giudizio. C’è ancora molto da lavorare per cementare al meglio il gruppo».