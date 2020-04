Virgilio d’oro, il Carlo Poma rilancia l’hashtag #mantovaorgogliosadivoi

MANTOVA Il direttore generale Raffello Stradoni e il direttore medico del presidio di Mantova Consuelo Basili, a nome di tutti i professionisti di ASST, esprimono la loro gratitudine al sindaco Mattia Palazzi per la sua proposta di “conferire il Virgilio d’Oro al Carlo Poma e l’Edicola di Virgilio ad ogni reparto dell’ospedale dedicandolo ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari, per il loro straordinario lavoro e sacrificio e la grande umanità dimostrata nel gestire questa grave emergenza sanitaria”.

Come richiesto dal primo cittadino alle istituzioni, alle forze politiche e alla cittadinanza anche ASST, in segno di riconoscenza ai suoi operatori per il loro lavoro instancabile, rilancerà sui propri canali social l’hashtag #mantovaorgogliosadivoi”.

La Direzione Strategica dell’azienda ritiene questa iniziativa molto preziosa, ulteriore testimonianza del grande affetto e sostegno che tutta la comunità mantovana sta manifestando ai professionisti impegnati nell’emergenza Covid.

L’ospedale di Mantova per altro, pur non essendo inserito in un’area di ricerca universitaria, è il luogo più adatto in cui le innovazioni predisposte dagli enti di ricerca trovano immediata e concreta applicazione per garantire a tutti i cittadini mantovani il miglior livello possibile di salute.