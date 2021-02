Sci alpino – Sportime e Sc Marmirolo ok a Pampeago. Edoardo Zambello domina il gigante

PAMPEAGO E’ andata! Nonostante le rigidissime norme di sicurezza e linee guida della Federazione Italiana Sport Invernali, lo Sportime Mantova ha portato a termine la due giorni di gara della Circoscrizione Mantova-Cremona-Piacenza-Pavia organizzando con un grande successo di partecipazione e di risultati il Trofeo “I piaceri del gusto” di Gigante e il Trofeo “New Vit” di Slalom; le due gare disputate a Pampeago erano valide per le qualificazioni ai Campionati Regionali Pulcini e Children e in previsione dei Campionati Italiani di categoria.

E’ stata veramente una due giorni dal punto di vista organizzativo veramente molto impegnativa per il gruppo di lavoro formato dai collaboratori dello Sportime Mantova e dello Sci Cai Mantova che si sono disimpegnati al massimo nel rispetto dei protocolli sanitari, grazie anche alla grande disponibilità e professionalità dei tecnici dell’Itap di Pampeago. L’evento agonistico ha prodotto uno spettacolo tecnico di assoluto rilievo, anche grazie alla partecipazione di molti club trentini.

Il Gigante – Nella prima giornata di gara, sabato, si è svolto il Gigante valido per il Trofeo “I piaceri del gusto”. La kermesse è iniziata con la categoria Ragazzi maschile e nelle due gare previste si è registrato il dominio assoluto di Edoardo Zambello dello Sportime Mantova, autore di una grande prestazione agonistica e tecnica con un tempo di assoluto rilievo che l’avrebbe posto a 4° posto nella categoria giovani e al 10° assoluto: risultato veramente eclatante per un ragazzino di 13 anni. Nelle due gare della categoria Ragazze si sono imposte Francesca Omati del Piacenza Ski Team e Anna Dubini dell’Agonistica Pontedellolio. Tra le Allieve doppia vittoria di Maria Gloria Bergamaschi del Piacenza Ski Team, sul podio anche una brillante Eleonora Zambello dello Sportime Mantova e Ginevra Bentivoglio dell’Agonistica Pontedellio. Nella categoria Baby Femminile si è imposta Camilla Boemo (Pontedellolio), al secondo posto la piacevole sorpresa Emma Brentali dello Sportime. Nella Baby Maschile tripletta del Pontedellolio con Filippo Botti, Federico Bonometti e Marco Paris. Nei Cuccioli hanno vinto Margherita Boemo e Luigi Cesana, entrambi dell’Agonistica Pontedellolio. Nella categoria Allievi maschili doppietta di Giorgio Domenghini (Pontedellolio), che ha preceduto i due atleti del Piacenza Ski Team, Davide Scotti e Federico Zangrandi. Nella prima gara Giovani, vittoria netta di Tommaso Corradini dello Sportime, che ha preceduto Alessandro Cati del Rujoch e Giuseppe Calamari del Piacenza Ski Team; nella seconda si è imposto Paolo Oliva del Wonder Ski davanti al solito brillante Tommaso Corradini, terzo Alessandro Cati. Nei Senior si sono scambiati lo scettro di vincitori i due compagni di squadra Marzio Mattioli e Matteo Giacomuzzi del Centro Agonistico Patavium di Padova. Nella categoria Giovani femminile c’è stato il dominio incontrastato delle atlete del Wonder Ski di Trento che ha piazzato al primo posto Carola De Gara e Sofia Venturi tra le Senior.

Lo slalom – Nella seconda giornata di gara, accompagnata da nevischio persistente e anche neve mista a pioggia, si è svolto lo Slalom che prevedeva due gare per la categoria Ragazzi M/F, due Giovani/Senior M/F, per gli Allievi M/F una gara in due manche e gara unica per i Baby e Cuccioli M/F. Tra le Ragazze si è imposta nella prima Anna Dubini e nella seconda Lisa Ramelli, entrambe dell’Agonistica Pontedellolio. Nei Ragazzi ha dominato Mattia Bergamaschi del Piacenza Ski Team, ma ottime le prestazioni di Edoardo Zambello dello Sportime e positive prove di Giovanni Longhi e Lorenzo Tabai dello Sci Club Marmirolo. Nella cat. Allieve vince Ginevra Bentivoglio Ravasio del Pontedellolio davanti alla mai doma Eleonora Zambello dello Sportime in ottima evidenza anche in slalom. Negli Allievi domina Federico Zangrandi del Piacenza Ski Team autore di due manche da categoria superiore. Nella cat. Giovani femminile doppietta del Rujoch che ha piazzato al 1° posto Anna Vinante e al 2° Samantha Bonelli; terza Laura Coldani del Piacenza Ski Team. Nei Giovani maschi sul trono della prima gara Tommaso Corradini dello Sportime, mentre nella seconda vince Luca Antonelli del Rujoch; buon 4° posto in entrambe le gare di Gabriele Ciccarello (Sportime). Nelle due gare senior femminili si è imposta con merito Irene Zanetti dello Sci Club Bologna Corno alle Scale, nei maschi Alessandro Manfrin del Rujoch. Hanno chiuso la giornata di gare le categorie Baby e Cuccioli: nel femminile vittoria di Maya Delladio dello Sportime davanti a Camilla Boemo (Pontedellolio) e Alice Bignami dello Sci Club Marmirolo; nei maschi si è imposto Filippo Botti dell’Agonistica Pontedellolio. Nei cuccioli femminili prova di forza di Margherita Boemo (Pontedellolio) che ancora una volta dimostra le sue grandi qualità tecnico/agonistiche e per la quale si prevede un grande avvenire; nei maschi si conferma Luigi Cesana (Pontedellolio) che bissa il successo in gigante.

Nella classifica di Società dominio incontrastato come prevedibile dell’Agonostica Pontedellolio davanti al Piacenza Ski Team e allo Sportime Mantova.

Al termine della manifestazione sono stati ovviamente ringraziati per la sensibilità gli sponsor per la fattiva e concreta collaborazione, nonché tutto lo staff tecnico di Pampeago con in testa Mirko De Florian, Sergio Zeni e il Direttore Piero De Godez. Un ringraziamento anche ai giudici di gara, a Luciano Cantarelli come direttore di gara e alla Ficr di Trento.