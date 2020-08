Calcio a 5 serie A – Rondelli: “MnC5, mercato in fermento”. Nel mirino Tagliercio, Vinicius, Giedson

MANTOVA Il Mantova Calcio a 5 attivo sul mercato. La società biancorossa nella giornata di sabato ha ufficializzato il colpo Mirko Hrkac. Per la società virgiliana è il sesto acquisto dopo i colpi Kuraja, Gaspar, Suton, Solosi e Savolainen. E non finisce qui. «Il mercato è in fermento – ha commentato il ds biancorosso – Cristiano Rondelli -. Siamo alla ricerca di altri giocatori per completare la rosa. Con Despotovic stiamo facendo tutte le valutazioni del caso». Un Mantova che si vuole attrezzare per una Serie A che sarà tutta in salita. «Quest’anno sarà un campionato difficilissimo per noi. Ci saranno tantissime trasferte lunghe e le avversarie si sono rinforzate parecchio. Dovremo essere all’altezza ma non sarà semplice». Il Mantova, come detto già più volte in questi mesi potrebbe essere però la sorpresa del campionato. Una filosofia differente rispetto all’anno scorso, con un tecnico giovane, ma allo stesso tempo esperto. Despotovic sta seguendo passo passo tutti i movimenti di mercato. Il Mantova ora va alla ricerca di un centrale. Le opzioni sono 3: Tagliercio, giocatore argentino, Vinicius, giocatore italo-brasiliano, lo scorso anno in forza all’Arzignano e Giedson, giocatore brasiliano che può fare anche da pivot e ha giocato 4 anni nella Lazio.

Non solo mercato. Il Mantova segue con attenzione la vicenda palazzetto. Sarebbe auspicabile che un club di serie A possa usufruire di una struttura, come quella che si sta ultimando a Borgochiesanuova, potrebbe essere un volano per continuare a crescere.