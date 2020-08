Dal calcio all’atletica: Giulio Gambardella brucia le tappe nella prima gara sugli 800

MANTOVA Nuova punta di diamante per l’Atletica I Gonzaga. E’ il 22enne Giulio Gambardella, che gli appassionati di sport in generale certamente conosceranno per i suoi brillanti trascorsi calcistici. Cresciuto nel Mantova, ruolo terzino destro, ha infatti giocato ad altissimi livelli nel Sassuolo e poi nel Lecce. Un paio di stagioni fa ha vestito la maglia della Governolese in Eccellenza. Ebbene, Giulio ieri ha esordito sulla pista di atletica a Chiari, schierato alla partenza degli 800 metri per una nuova esperienza sportiva. Partito in prima batteria senza tempo di accredito, Giulio ha dominato da subito la gara, corsa in testa in solitaria, chiudendo al traguardo il secondo giro di pista in un ottimo 1.56.16. La vittoria della batteria, e il quarto tempo totale della manifestazione, rendono merito ad una prestazione che ha già stupito tutti, perché il crono è a soltanto un secondo dal minimo per i Campionati Italiani di categoria Promesse. Un ottimo esordio, quindi, per il nuovo atleta tesserato per il team mantovano.