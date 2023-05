Calcio 3a Categoria Reggio – La Rapid Viadana fa Plaza pulita I gol di Bassi e Cavalletti valgono la finale contro il Reggio Calcio

Dosolo La corsa della Rapid Viadana verso la promozione non si ferma. La squadra dosolese ha sconfitto il Plaza Football Club nella semifinale dei play off e si è così qualificata per l’ultimo atto degli spareggi promozione. Un’altra finale attende, insomma, i ragazzi di mister Galati, che quest’anno hanno già messo in bacheca la Coppa e, anche in virtù di quel trionfo, hanno buonissime possibilità di ottenere la promozione. Per essere sicuri dovranno però battere il Reggio Calcio, che ieri ha sconfitto (4-2) ed eliminato il Fosdondo. La finale dei play off si giocherà domenica prossima a Dosolo e i virgiliani, meglio piazzati al termine della regular season, sarebbero promossi anche col pareggio. I precedenti stagionali (1-1 a Dosolo e vittoria 2-1 in trasferta) fanno ben sperare, ma la partita è tutta da giocare.

La semifinale contro il Plaza si è decisa nel secondo tempo: la Rapid è passata in vantaggio al 52’ con Bassi, ha incassato il pareggio ospite e ha colpito ancora al 72’ con Cavalletti. «Vittoria ottenuta col cuore – esulta mister Galati – pur nel contesto delle nostre difficoltà, ancora una volta è emersa la forza del gruppo».