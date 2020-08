Calcio 3ª Categoria – Oliverio: “Mantovana, non vedo l’ora di iniziare”

MANTOVA Debutta da allenatore in una prima squadra Gaetano Oliverio, tecnico della Mantovana, ai nastri di partenza della Terza. «E’ la mia prima volta – dice – dopo anni di settore giovanile. Nel passato, però, ho fatto da vice a Gerardo Ciccone al Borgo Virgilio».

Mercato ancora vivo per i biancorossi, che devono completare l’allestimento della rosa. «La società mi ha fatto un’ottima impressione; l’obiettivo è quello di migliorare il piazzamento della scorsa stagione. Vedremo cammin facendo di poterci togliere delle soddisfazioni. Ho tanto entusiasmo, farò di tutto per trasmetterlo alla squadra. Faremo leva sul collettivo, per cercare di fare più strada possibile».

Per rinforzare l’organico potrebbero arrivare alcuni atleti non confermati dall’Union Team, ma parecchia attenzione viene data anche agli atleti del settore giovanile, perchè possano trovare spazio in prima squadra.