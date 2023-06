Calcio a 5 Serie A2 – Interviene Palazzi: il Saviatesta giocherà ancora al NeoLù

Mantova Dopo i venti di guerra della scorsa settimana, in casa Saviatesta sembra tornato il sereno sulla questione Palazzetto. Il Comune ha affidato la gestione del NeoLù alla società High Five. Il risultato del bando ha creato diversi malumori tra i dirigenti virgiliani, che hanno esposto tutte le loro preoccupazioni sul futuro del club. Ieri mattina i dirigenti del Saviatesta sono stati ricevuti dal sindaco Mattia Palazzi, che insieme ai dirigenti dell’ufficio sport ha avviato un dialogo cordiale e collaborativo al fine di trovare una soluzione, riconoscendo i risultati ottenuti dal Mantova Calcio a 5 sul campo, che gli consentono di disputare un campionato importante. In sostanza basterà trovare un accordo tra le parti per programmare le settimane di lavoro, ma la crisi sembra rientrata. Già domani è previsto un incontro tra il club biancorosso e l’High Five.