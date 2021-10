Calcio – El Hatimi, ex zebre e Moglia, tra i punti fermi della Clivense di Pellissier, “erede” del Chievo

VERONA Nuova e interessante avventura calcistica per il calciatore virgiliano, classe 1998, Yassine El Hatimi, ex tra le altre di Moglia e Suzzara.

Rispetto all’ultima esperienza con i bianconeri di patron Mario Panazza, la categoria non è cambiata, e resta sempre la Terza; ad essere cambiata è, invece, la provincia, da Mantova a Verona.

Ma la vera nota curiosa di questa notizia è il “blasone” della compagine nella quale è approdato El Hatimi. Si tratta, infatti, dell’FC Clivense, il club nato nei mesi scorsi dalle ceneri del glorioso Chievo Verona, fondato peraltro da uno dei simboli storici della compagine della Diga, Sergio Pellissier, che ricopre il ruolo di presidente (ed è pure tesserato come giocatore, qualora servisse qualche gol in più alla formazione veronese). Ad allenare il club Riccardo Allegretti, ex centrocampista ad ottimi livelli, con le maglie dello stesso Chievo, Venezia, Empoli, Modena, Bari e Triestina, tecnico che ha dimostrato di credere sin da subito nelle qualità di El Hatimi, lanciandolo spesso nella mischia e schierandolo più volte nell’undici titolare. Fiducia che El Hatimi ha anche ripagato lo scorso fine settimana con il primo dei due gol con cui la Clivense ha avuto ragione del team veronese del Soave. (f.b.)