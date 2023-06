Pallavolo giovanile – Intermedia, successo a Medole per la kermesse di green volley

Medole L’Intermedia Volley di Medole e Casaloldo ha organizzato domenica scorsa una grande festa di sport, che ha coinvolto oltre 150 giovani atleti e atlete, assieme alle loro famiglie. Trentuno le squadre iscritte al torneo di green volley che si è svolto nel centro sportivo di Medole, in due momenti separati: la mattina per le fasi di qualificazione e il pomeriggio per le fasi finali. Tra i due tempi, le famiglie hanno condiviso il pranzo, in un momento di grande convivialità. Queste le società coinvolte: Ostiglia, Piadena, Asola, Castel Goffredo e Piubega. Queste invece le squadre che si sono distinte durante il torneo e che sono state premiate: per il Livello Green (nate/i nel 2013-14): 1° Medole, 2° Asola, 3° Piubega. Per il Livello Red (nate/i nel 2010-12): 1° Medole, 2° Casaloldo, 3° Castel Goffredo. e per le Under (nate/i 2007-10): 1° Asola, 2° Medole, 3° Asola. La festa di domenica è stato anche per questa stagione il secondo momento comunitario organizzato da Intermedia volley, dopo il grande ritrovo dello scorso Natale al PalaGeorge di Montichiari. Farà seguito il camp estivo nella settimana centrale di Giugno, che si svolgerà al centro sportivo di Gozzolina. Visto il grande successo ottenuto, queste feste diverranno di certo degli appuntamenti fissi di Intermedia anche per la prossima stagione sportiva e un punto di riferimento per i giovani pallavolisti dell’Alto Mantovano, e non solo.

Intermedia volley ingrazia calorosamente il Sindaco di Medole Mauro Morandi, sempre molto sensibile alle iniziative sportive proposte. Si ringraziano pure “Mens Libera” per la collaborazione nell’organizzazione e “CMM per lo sport” per il sostegno.