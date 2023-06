Ciclismo – De Gregorio seconda nell’Handcycling Gp Monza. Cordioli 7º a Sant’Ermete

Mantova Il primo lungo fine settimana agonistico di giugno ha consentito al ciclismo mantovano di mettere a segno buoni risultati tanto nell’ambito dilettantistico quanto in quello paralimpico. Domenica a Sant’Ermete (Rimini), in occasione dell’internazionale Coppa della Pace, l’Under 23 Gianluca Cordioli della Sissio Team ha conquistato il settimo posto. Un buon piazzamento per il mantovano e il giusto prologo in vista della sua partecipazione al prossimo Giro d’Italia Giovani Under 23 che si terrà dall’11 al 18 giugno. Gianluca ha tutte le carte in regola per mettersi in evidenza in un contesto così prestigioso, dato che ha all’attivo la vittoria alla “Medicea” e ben tre secondi posti in questo inizio di stagione.

Spazio ora ai risultati del weekend del paraciclismo virgiliano. Venerdì scorso a Monza, in occasione del 12° Handcycling Gp Monza, a salire sul podio è stata Teresa Angela De Gregorio (in foto) del Ciclo Club 77 che nella categoria Wh2 si è piazzata al secondo posto. Davvero una bella prova per Angela che ha cercato fino all’ultimo di puntare alla vittoria del Gran Premio. Ricordiamo che l’anno scorso ha vinto con merito il Giro d’Italia Handbike e anche quest’anno è partita alla grande, con il successo nella frazione inaugurale della categoria Wh2 a Merano. Ritornando alla gara di Monza, e sempre per i colori arancio verde del team guidizzolese, si sono messi in evidenza anche i compagni di club Sette Pantaleo che nell’Mh3 ha colto un pregevole quinto posto e Oscar Signorini che nell’Mh2 ha concluso in sesta posizione.