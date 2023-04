MANTOVA Scambio di telefonate tra Saviatesta Mantova e Sampdoria Ca5 per fissare la data della gara d’andata degli ottavi di finale dei play off promozione. La data scelta dalla Lega era quella di sabato 22 alle 16, ma il club virgiliano, vista la concomitanza della gara dell’Acm, ha concordato con la società blucerchiata di cambiare giorno. In attesa della conferma ufficiale, la gara verrà disputata domenica 23 al NeoLù con fischio d’inizio alle ore 17.