Rugby Top 10 – Il Viadana tenta il colpo a Colorno nel derby del Po

Viadana È ancora tempo di derby per il Rugby Viadana 1970 che oggi alle ore 14 farà visita al Colorno per la sfida ribattezzata “derby del Po”.

A dividere le due squadre poche manciate di chilometri e 11 punti in classifica, con Colorno che deve recuperare punti per rimanere in corsa play-off, mentre i gialloneri con una vittoria potrebbero scavalcare Calvisano e portarsi proprio alle spalle dei parmigiani. La zona nobile che dà l’accesso alle semifinali è lontana e i gialloneri possono giocare con la mente libera e senza troppe pressioni pressioni, per dare il massimo e avvicinare il quinto posto ora nelle mani degli avversari odierni. Poi non si sa mai. Però dovrà fare i conti con la perdita di Mignucci per un problema cervicale e Tejerizo che non ha ancora recuperato a pieno l’infortunio alla spalla subito nel riscaldamento del match contro i Lyons Piacenza. Coach Bernardo Urdaneta dunque schiererà una formazione con una prima linea rimaneggiata.

A suonare la carica è la seconda linea Schinchirimini, ormai veterano del Rugby Viadana 1970: «La partita d’andata non è… andata proprio come ci aspettavamo. Il focus oggi dunque è sulla disciplina e sulla precisione. Questa volta andiamo a Colorno tranquilli, senza pressioni, con un’altra mentalità e con tanta voglia di fare bene per mostrare che siamo un gruppo con delle potenzialità». Replica il pilone destro dell’Hbs Colorno Matias Galliano, ex giallonero: «Oggi ci attende una partita molto dura davanti al nostro pubblico. Il Rugby Viadana 1970 è una squadra agguerrita. All’andata abbiamo vinto bene allo “Zaffanella”; quindi loro verranno qui per rifarsi e vincere. Noi però abbiamo un obiettivo da raggiungere. Stiamo facendo un buon campionato e vogliamo proseguire così fino alla fine e toglierci delle soddisfazioni».