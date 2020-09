Calcio dilettanti – Castiglione-Governolese su Facebook, Suzzara-Marmirolo “drive in” a Tabellano

MANTOVA Le società sono rimaste spiazzate (eufemismo) dalla decisione della Figc di vietare l’accesso del pubblico alle partite di Coppa e campionato fino al 7 ottobre e ora accolgono con speranza l’apertura del ministro Spadafora. «Si naviga a vista in acque tormentate – commenta il presidente del Castiglione, Andrea Laudini – noi eravamo pronti ad accogliere il pubblico in totale sicurezza, ci hanno detto che non è possibile e ne abbiamo preso atto. Se ci sarà un ulteriore decreto, apriremo con piacere le porte del Lusetti ai nostri tifosi». Che potranno comunque assistere alla gara di domani contro la Gove in diretta Facebook sulla pagina del club. Il Suzzara ha invece dribblato l’ordinanza di giovedì spostando la sede del big-match di Coppa col Marmirolo a Tabellano. «Il campo – spiega il diggì Fausto Cominotti – dà direttamente sulla strada. Se vogliono chiudere anche quella…». Insomma, come vedere la partita al drive-in. «Le istituzioni devono capire che qua saltiamo per aria – tuona il dirigente bianconero – comincino a tutelarci».