Basket Serie C Silver – San Pio X e Viadana, caccia alla Gold

MANTOVA Scatta la parte finale della stagione di C Silver, quella più entusiasmante. Il San Pio X inizia stasera a Settimo Milanese il cammino nel primo turno dei play off del tabellone giallo (ore 21, arbitro Tagliabue di Monza). Il quintetto di coach Marco Gabrielli, dopo un lungo campionato, ha chiuso al primo posto nel girone Verde di Classificazione e affronta un team che ha terminato invece ottavo, con 34 punti, nel girone Giallo.

«Gara ovviamente difficile come tutte quelle dei play off – dichiara il tecnico Marco Gabrielli – Affrontiamo una compagine tosta, solida e forte di giocatori di qualità». Il San Pio X ha perso le ultime due gare giocate con Bottanuco e Ombriano. Stasera sarà assente lo squalificato Asan, mentre Lopez è rientrato in Argentina perché dovrà essere operato a una caviglia. La gara di ritorno col Settimo Milanese è in programma mercoledì prossimo al Dlf (ore 21.15).

L’altra compagine mantovana impegnata nei play off è l’Almac Viadana di Denis Tellini che domenica a Milano affronta il Mi Games (ore 21.30, arbitri Musolino di Gavirate e Sangalli di Fagnano Olona). La squadra avversaria ha chiuso al settimo posto con 40 punti nel girone Giallo della fase di Classificazione, mentre i rivieraschi sono giunti secondi nel girone Verde. «Orario insolito per una gara che si gioca di domenica – afferma il presidente Massimo Pizzetti – Abbiamo fatto il possibile per cambiarlo, ma non ci siamo riusciti. Non conosciamo molto dei meneghini, a parte che in casa hanno vinto con punteggi bassi. Facciamo leva sull’ottima condizione mentale della squadra».

Mercoledì a Castelnovo di Sotto (ore 21) si terrà la gara di ritorno di questa sfida del tabellone Verde.