Il 2021 inizia con pioggia e anche neve

MANTOVA Il 2020 se ne andrà con il sole. Un momentaneo promontorio di alta pressione farà migliorare il tempo almeno fino a domani pomeriggio, quando il nord Italia sarà raggiunto da un nuovo fronte perturbato che se in pianura porterà la pioggia, oltre i 700 metri di quota dispenserà altra neve.

Si concluderà nel frattempo un dicembre mai tanto piovoso: nel mese Mantova ha ricevuto 160 millimetri di pioggia, quasi 20 in più rispetto al record precedente appartenente al 1959. Raramente abbondante la neve in quota: sulle montagne del veronese attorno ai 1500 metri di quota il manto nevoso supera largamente il metro.

Altra pioggia cadrà nei primi due giorni del 2021. Dopo il parziale miglioramento atteso oggi, con un po’ di sole dopo la nebbia che con buona probabilità abbraccerà la notte e la prima parte della mattinata, il tempo peggiorerà di nuovo. Un sistema depressionario in formazione sull’alto Tirreno richiamerà aria più mite da sud generando una perturbazione che dispenserà nuove piogge su quasi tutta la Valpadana. Nuova neve, cadrà in pianura sul Piemonte e sulla Lombardia occidentale. Nel mantovano le temperature più elevate porteranno solo pioggia, ma sarà possibile qualche fiocco verso i confini con le province di Cremona e di Parma.

Il tempo migliorerà lentamente solo sabato pomeriggio con la cessazione definitiva delle precipitazioni. Domenica il tempo migliorerà nettamente con il ritorno del sole. Anche la nuova settimana inizierà con tempo più stabile, sebbene in attesa di un nuovo episodio perturbato per l’Epifania.

Grandi manovre sono tuttavia in atto alle alte latitudini. Con l’arrivo del nuovo anno l’anticiclone delle Azzorre tenterà di collegarsi con quello siberiano determinando l’insorgenza di correnti orientali molto fredde su buona parte d’Europa. Per l’Italia vuol dire tempo spesso perturbato ma anche freddo, con il rischio di nuovi episodi nevosi anche in pianura, specie nella parte occidentale della provincia, più lontana dal soffio dei tiepidi venti adriatici.

Con la sola eccezione del 2017, a Mantova negli ultimi anni gennaio non è mai stato quasi mai realmente freddo. Ormai da diversi anni gennaio presenta spesso un clima più mite, con temperature talvolta superiori alle medie tra 1 e 4 gradi. Un esempio arriva dall’anno dal gennaio del 2018, quando nella prima decade le temperature si mantennero per più giorni tra 8 e 10 gradi oltre le medie, un record assoluto. Ma molti sono stati negli ultimi 15 anni i mesi di gennaio a tratti simili a marzo, come nel caso del 2014, del 2008 e del 2020. Basti pensare che ben quattro dei mesi di gennaio più caldi degli ultimi cent’anni si concentrano negli ultimi 15 anni.

Non ultima poi la scomparsa la neve in pianura: l’ultima grande nevicata di gennaio appartiene ormai alla notte di Capodanno del 2008, quando su Mantova caddero circa 15 centimetri di manto bianco. Nulla di paragonabile, comunque, alle storiche nevicate degli anni Ottanta e Novanta.

Alessandro Azzoni