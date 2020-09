Calcio – 1ª Categoria Crer, i club votano sulle date d’inizio di Coppa e campionato

VIADANA A seguito della partecipata videoconferenza tenutasi con le società emiliane di Prima Categoria, è stato deciso che tutti i club potranno esprimere la loro preferenza in merito alle date di inizio del campionato e della Coppa, inviando una mail all’indirizzo segreteria@figccrer.it entro lunedì alle ore 11. Le date proposte dal Comitato Regionale sono quelle precedentemente comunicate, ovvero il 27 settembre per la Coppa e l’11 ottobre per il campionato. Chi non è d’accordo può quindi comunicare ipotesi alternative nelle modalità sopra indicate. I risultati delle votazioni saranno poi pubblicati dal Crer. «Non ho partecipato alla riunione di giovedì – fa sapere il ds del Viadana Damiano Mazzieri – tra le società non c’è accordo, il Crer decide e bisogna adeguarsi. Io dissi che la Coppa era meglio non farla: manca solo una settimana e non conosciamo nemmeno gli avversari. Del calendario del campionato non c’è traccia. Troppa incertezza, su tutto, ecco perchè non ho partecipato alla riunione». I canarini giocano oggi a Dosolo un’amichevole con la Futura (ore 17).