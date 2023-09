Calcio dilettanti, il responso delle Coppe – Castiglione e Castellana imballate. Asola, che grinta

Mantova Meno di una settimana al via dei principali campionati dilettantistici: come stanno le nostre portacolori? Abbiamo provato a fare una sorta di “borsino” in base a quanto visto nel precampionato, dando la precedenza agli impegni ufficiali. Partiamo dall’Eccellenza: Castellana e Castiglione arrivano da due partite in chiaroscuro. Se nel primo tempo le mantovane hanno di fatto dominato con Vittuone e Accademia Pavese, nella ripresa hanno mostrato la corda, incassando due clamorosi (e immeritati) pareggi. I goffredesi hanno però rimediato nei test Caldiero e Soresinese.

In Promozione in ribasso le quotazioni del Suzzara (a parziale attenuante delle zebre un organico largamente incompleto, per quanto riguarda gli atleti di Soccer Universities), mentre sembra in buona condizione l’Union Marmirolo, che ha strappato i tre punti proprio all’Allodi domenica scorsa. Buone indicazioni anche dall’Asola che, pur andando sotto di due gol nella partita di Cremona contro lo Sported Maris, è riuscito a rimontare fino al definitivo 2-2. Sembra aver ritrovato un po’ di verve il San Lazzaro, che ha giocato una buona amichevole con la Governolese, dopo un anonimo pari la domenica precedente col Suzzara.

In Prima Categoria assolutamente negative le prime due gare della Rapid United, che in coppa ha incassato ben 7 gol da Porto e Sporting Club (parse entrambe già abbastanza pimpanti in vista del campionato). Bene invece il Viadana, che ha passato il turno, convincendo parecchio contro il Sorbolo. I canarini hanno sicuramente guadagnato in pericolosità offensiva grazie ai nuovi innesti. In forte ripresa il Gonzaga, che era uscito sconfitto dal confronto con la Governolese sette giorni prima, ma ha saputo rifarsi con la Villimpentese. In Seconda bene Atletico Castiglione e Rapid Viadana, così come in Terza hanno esultato all’esordio assoluto Sermide (poker al Concordia) e La Piccola Atene (hurrà di misura sulla Rapid Olimpia). Si trattava di due veri e propri debutti: gli arancioneri in Figc, mentre i sermidesi nel Crer, dopo aver abbandonato il Crl al termine della scorsa stagione. E se il buongiorno si vede dal mattino…