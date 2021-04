Calcio dilettanti – Restyling Asola, Sandrini nuovo ds

MANTOVA Le società dilettantistiche virgiliane cominciano a muovere i primi passi per programmare la prossima stagione. In Promozione, il Casalromano conferma l’allenatore Mauro Franzini e sta iniziando a parlare con i giocatori per verificarne la disponibilità a rimanere in gialloblù. Nella vicina Asola, venerdì è previsto un incontro fra il presidente Massimo Tozzo e il tecnico Lamberto Tavelli nel quale i due dovrebbero suggellare l’unione per un’altra stagione. E’ poi lo stesso Tozzo ad annunciare un restyling nello staff societario: «Roberto Sandrini – spiega – passa dal campo alla scrivania. Sarà il nuovo direttore sportivo della prima squadra, mentre Pierluigi Marcolini assumerà il ruolo di responsabile del settore giovanile con Dario Balzani che resterà di supporto per la gestione della segreteria dello stesso. Un grande ringraziamento ad entrambi per quello che hanno dato e per quanto ancora potranno dare per la nostra società, e a Roberto un augurio per la sua nuova carriera».

Restando in Promozione, un allenatore lo deve trovare lo Sporting Club dopo che Alessandro Novellini è andato alla Castellana con mansioni di direttore generale e sportivo, ma per ora il club goitese non ha individuato un sostituto.

In Prima Categoria, a Suzzara il ds Piccinini e mister Pavesi stanno già lavorando sulla rosa della squadra. Il Porto ha confermato in panchina Lucio Merlin. «Devo molto a questa società – esulta il mister – sono felice di poter continuare il lavoro precedentemente impostato». Bocce ferme a Marmirolo, ma non ci dovrebbero essere problemi con mister Bizzoccoli, che ha però molti estimatori in Emilia. Il Sermide, infine, resterà nelle mani di Alessandro Reggiani. La società della Bassa annuncia che la prossima settimana cominceranno ad allenarsi a livello individuale gli atleti delle squadre Allievi e Giovanissimi, mentre per le altre giovanili si deciderà più avanti.