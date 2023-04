Calcio Prima Categoria – Bellini: “Gonzaga, ora chiudi in bellezza”

GONZAGA È stata una domenica agrodolce per il Gonzaga. Da un lato la sconfitta casalinga per mano della Rapid United (2-4), trascinata dalla tripletta di Vernizzi; dall’altro la salvezza messa in cassaforte dai biancazzurri di Andrea Bellini. Ed è sicuramente questa la notizia più importante, visto che la permanenza in Prima era l’obiettivo stagionale. Domenica prossima il Gonzaga è atteso dalla trasferta di Vescovato, ospite della Leoncelli avanti tre lunghezze. Mancherà per squalifica Buzzi. L’ultima partita sarà invece in casa con la Pavonese Cigolese.

«I punti centrati sono 38 – dice mister Bellini – , ma forse si poteva fare qualcosa di più. Soprattutto per come avevamo iniziato prima l’andata e poi il ritorno. Comunque bisogna stare alla realtà. Vedremo di far bene in queste ultime due gare della stagione regolare. A Vescovato potremo giocare senza pressione e speriamo davvero di far bene. Poi proveremo a chiudere al meglio in casa con la Pavonese, alla quale non regaleremo nulla. Vietato fare magre figure in queste ultime due gare. Per quanto riguarda il match di domenica scorsa con la Rapid, trascinata da Vernizzi, stona il risultato. La nostra è stata un’ottima prestazione, la squadra ha giocato bene ed è un peccato aver perso».

Un’ultima indiscrezione: il diesse Paolo Marmiroli starebbe prendendo in considerazione la possibilità di chiudere col mondo del calcio, dopo oltre 40 anni passati sul campo in varie società.