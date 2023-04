Asta di opere d’arte per salvare la chiesa di San Camillo

MANTOVA L’asta delle opere donate all’Asst di Mantova, a sostegno del progetto “Salviamo San Camillo”, si terrà sabato 6 maggio alla casa d’aste “Estense” in via Ippolito Nievo 8 a Mantova. Le opere in asta sono ad oggi le seguenti: opera “FA5” (60x25x25) dell’artista Giovanni Lamberti (Le Rond), corredata da piedistallo (h 96,5 base 30×30) e immagine fotografica da parete (50×70); quadro cm 60×60 titolo: “Erano girasoli”, olio su tela, firmato Sandro Negri; quadro cm 100×70 titolo: “Il Bucato”, olio su tela, firmato Sandro Negri. Nel caso di altri artisti, cittadini o imprese che intendano donare opere da inserire nell’asta, possono manifestare la propria volontà fino al 18 aprile, secondo le modalità indicate su: www.asst-mantova.it/salviamo-san-camillo. All’asta sarà possibile partecipare in presenza, mediante offerte scritte o telefoniche oppure online. A tali opere, la casa d’aste, per sostenere la ristrutturazione della chiesa di San Camillo non applicherà commissioni. Nel caso in cui vi siano offerte scritte prima dell’asta potranno essere formalizzate alla casa d’aste, secondo le modalità indicate da quest’ultima sul proprio sito. Sarà possibile, inoltre, segnalarle anche all’Asst, scrivendo a donazioni@asst-mantova.it. Informazioni e immagini delle opere sono disponibili sul sito di Asst e saranno inoltre pubblicate sul catalogo dell’asta, disponibile anche su www.estenseaste.it. Opere visitabili alla casa d’aste dal 3 al 6 maggio.