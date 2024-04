Calcio 2a Categoria – Curtatone sogna il triplete. Ferretti: “Rimaniamo concentrati”

Curtatone Mancano tre punti al ritorno in Prima: la matematica dice questo per il Curtatone. Dunque c’è la massima voglia di preparare nei minimi dettagli la trasferta sul campo del Boca Juniors ormai salvo, ma il presidente rossoblù Paolo Ferretti vuole massima concentrazione da parte di tutti: «La vittoria ci darebbe la matematica certezza di salire, un proposito che ci eravamo fatti sin da quando, l’anno scorso retrocedemmo nonostante un ottimo girone di ritorno. Importante aver mantenuto l’ossatura dello scorso anno, con giocatori come Beschi, Barbieri, Aiob, Varana e altri, che sono voluti restare per riscattare la stagione precedente. Ancora non abbiamo fatto niente però. C’è ancora uno step da fare e non bisogna mollare. Restiamo sul pezzo». Domenica una roboante vittoria sul Pegognaga fanalino di coda: «Faccio un plauso allo Sporting, squadra che ha onorato fino alla fine il campionato. La loro serietà e sportività, pur in condizioni così difficili, è da ammirare».

Il Curtatone sogna il triplete di promozioni: sabato è arrivato il primo alloro con il salto di categoria con la Juniores Regionale, salita in Fascia A. «Dopo aver vinto il Provinciale – spiega Ferretti – avevo chiesto a mister Martinetti e al vice Bergamini, una salvezza tranquilla. Poi, cammin facendo, ci siamo resi conto di poter fare un’impresa. Che si è concretizzata». Prima in classifica anche l’Under 17, che però è un po’ in crisi: «Siamo in un momento difficoltà – ammette Ferretti -, però bisogna tener duro, è tutto ancora nelle mani dei ragazzi».