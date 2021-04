Rugby Top 10 – Viadana, parla Ciofani: “Battere la Lazio per blindare il quinto posto”

VIADANA Sabato il Rugby Viadana giocherà la sua ultima partita stagionale allo Zaffanella, penultima nel Top 10, ospitando la Lazio (ore 15). Nella gara d’andata giocata nella capitale il 14 marzo, come si ricorderà, i gialloneri prevalsero per 49 a 27, ma il ricordo di quel match è purtroppo funestato dal malore accusato nel corso del primo tempo da Ramiro Finco , per il quale il giocatore argentino è tuttora ricoverato al Policlinico Gemelli. Col passare dei giorni ci sono stati segnali positivi di ripresa dell’atleta, che al suo fianco ha avuto l’importante supporto della famiglia, tanto che i medici hanno disposto il trasferimento dalla terapia intensiva al reparto di neurochirurgia.

“Rama mai mular” è scritto negli striscioni esposti allo Zaffanella e tutto il mondo della pallaovale italiana si è stretta attorno a Finco e alla sua famiglia. Sabato scorso, prima del derby con il Colorno, il capitano Jacopo Sarto ha donato a nome della società emiliana un assegno di mille euro come fondo per la famiglia dello sfortunato Ramiro.

“Mai mular” è anche uno slogan che calza a puntino per la Lazio, fanalino di coda del torneo, mai vittoriosa in questa stagione e reduce dalla sconfitta casalinga col Calvisano per 26-56. Una squadra che tuttavia ha sempre dato filo da torcere all’avversario di turno, per cui il Viadana è avvertito: non farà una passeggiata. Ne parliamo con il tre quarti ala Alessandro Ciofani, metaman dell’ultimo match col Colorno vinto dai gialloneri in extremis. «Un successo sofferto ma meritato – afferma – che ci ha permesso di tornare al quinto posto, approfittando della sconfitta interna del Mogliano col Petrarca. Vogliamo difendere questo piazzamento e se battiamo la Lazio centrando il bonus, e magari il Mogliano perderà a Roma con le Fiamme Oro, l’obiettivo sarà garantito. Così potremo giocare senza l’assillo di dover vincere a tutti i costi l’ultima gara sul campo dello stesso Mogliano».

«Il quinto posto sarebbe un ottimo piazzamento – ribadisce Ciofani – ammetto che un pensierino ai play off lo abbiamo anche fatto, ma abbiamo perso qualche punto di troppo per strada. Detto questo, attenzione a non prendere alla leggera la gara con la Lazio, che non ha nulla da perdere e può metterci in difficoltà. Dobbiamo stare all’erta, mettere in campo quella voglia di vincere che si è vista col Colorno. Siamo stati più disciplinati rispetto alle precedenti partite e alla fine questo ci ha premiato. Per quanto mi riguarda è arrivata anche la soddisfazione personale di andare due volte in meta, ma questo è merito della squadra e dei miei compagni».