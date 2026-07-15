Calcio Eccellenza – Akinbinu e Poggese avanti insieme: “Vogliamo essere protagonisti”

Poggio Rusco La Poggese riparte dalle sue certezze e tra queste c’è sicuramente il bomber Tayo Akinbinu. L’attaccante biancazzurro sarà ancora uno dei punti di riferimento della formazione affidata al nuovo tecnico Luca Bozzini, pronta ad affrontare un’altra stagione in Eccellenza con l’obiettivo di migliorare quanto fatto nell’ultimo campionato. Il settimo posto finale le è valso il titolo di migliore squadra mantovana del girone, davanti a Castellana e Castiglione. Il bomber ha scelto di restare e non nasconde la voglia di tornare al lavoro. «Sono contento di essere rimasto e non vedo l’ora di cominciare, di iniziare la preparazione – racconta Akinbinu -. Il lavoro svolto in sede di mercato dal direttore sportivo Cristian Altinier è stato positivo. La squadra, al momento, la reputo ottima e con mister Bozzini ho già avuto modo di parlare: torno a ripetere che sono davvero pronto a ricominciare».

La scorsa avventura in Eccellenza da matricola, prima con Goldoni e poi con Salmi in panchina, aveva visto la Poggese mostrare solidità soprattutto lontano dalle mura amiche, mentre il rendimento interno aveva rappresentato il principale aspetto da migliorare. Un tema sul quale Akinbinu ha le idee chiare in vista della nuova stagione. «Dobbiamo cambiare rotta in casa, essere maggiormente costanti. Non sentivamo la pressione dell’ambiente, magari siamo stati anche sfortunati. Rispetto a Pavonese e Soncinese, che hanno chiuso ai primi due posti del girone C, non penso che fossimo inferiori: loro però hanno dimostrato una maggiore continuità, soprattutto dal punto di vista mentale».

La nuova Poggese sta intanto prendendo forma e tra gli obiettivi del club c’è anche quello di aumentare il potenziale offensivo. Il nome di Nicolò Righetti, attaccante classe 2000 nella passata stagione all’Altavilla, è ormai uscito allo scoperto e un eventuale arrivo potrebbe creare una coppia d’attacco di grande interesse con lo stesso Akinbinu. Parallelamente il direttore sportivo Altinier continua a lavorare anche sui giovani: nel mirino ci sono Zaghi (classe 2005) e Scaglione (2008), entrambi della Governolese, oltre a Zorzella e Allushi (2007) del Mantova.

Tornando ad Akinbinu, è stato uno dei grandi protagonisti della stagione da poco conclusa dei tornei notturni per cui è d’obbligo un passaggio sul successo conquistato dalla Poggese al Torneo dei Quartieri di Ostiglia, dove i biancazzurri hanno superato in finale i padroni di casa con un netto 6-2. «Per vari impegni ho potuto disputare solamente la finale – conclude Akinbinu -. Sono riuscito anche a segnare un gol e sono contento per la vittoria in una manifestazione bellissima, con tanta gente sempre presente allo stadio. E’ stato davvero un piacere partecipare».