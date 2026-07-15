Basket Serie B – L’Amica Chips conferma anche il lungo argentino Benjamin Pettovello

Curtatone Gli Amica Chips Stings puntano ancora su Benjamín Pettovello. Il lungo argentino, classe 2008, vestirà infatti la maglia biancorossa anche nella stagione 2026-27, proseguendo un percorso di crescita iniziato giovanissimo e sviluppato all’interno del progetto del club mantovano. Ala-centro di 204 centimetri, Pettovello è considerato uno dei prospetti più interessanti del roster grazie a fisicità, qualità tecniche e ampi margini di miglioramento. Nell’ultima stagione ha collezionato 28 presenze, 95 punti complessivi, una media di 3,4 punti a partita e un massimo stagionale di 13. Numeri che testimoniano la fiducia conquistata nel corso dell’annata e la costante crescita mostrata sotto la guida dello staff tecnico. Il 2025-26 gli ha regalato anche una significativa esperienza internazionale. Dopo la convocazione nella pre-selezione della Nazionale argentina Under 17, Pettovello ha preso parte al Campionato Sudamericano di categoria, concluso con il secondo posto dell’Albiceleste, sconfitta soltanto in finale dal Brasile. La conferma del giovane argentino rappresenta un investimento sul futuro per gli Stings, che continuano a credere nello sviluppo dei giovani più promettenti. La società consolida così un gruppo che punta a coniugare competitività e valorizzazione dei talenti, con Pettovello chiamato a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nella prossima stagione.