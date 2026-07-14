Urla, botte e sgasate: è l’estate mantovana

MANTOVA Gente che gira in auto per le strade del centro in piena notte urlando frasi a casaccio con un megafono, altri che alle due del mattino si fanno tutto corso Garibaldi con la moto impennata, e poi ci sono le liti e le botte per strada. Sarà il caldo che fa fare cose strane e che infiamma gli animi, ma negli ultimi tempi questi episodi si sono moltiplicati. Secondo qualcuno complice proprio il gran caldo che tiene svegli un po’ tutti quanti. Ecco dunque che c’è chi invece di contare le pecorelle per addormentarsi, si mette al volante e con un amico di fianco che grida frasi con un megafono si fa il giro della città, svegliando chi già fatica ad addormentarsi. E poi ci son o le liti che finiscono in aggressioni. Lunedì scorso all’alba c’è stato un violento alterco in piazza dei Mille tra un uomo e una donna, quest’ultima una 39enne che è stata portata in ospedale per accertamenti. Ancora lunedì verso le 22.30 un 23enne è stato aggredito in via Valle d’Aosta a Lunetta. Oggi invece alle 20.30 in via Volta due donne si sono azzuffate per strada. Una, di 46 anni, è finita in ospedale. A dividerle sono stati gli agenti della Polizia locale che passavano di lì per un normale servizio di controllo.