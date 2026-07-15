Atletica – Rigoletto show: Francesca Portioli sesta agli Italiani U23, Edo Cavicchia da record nell’asta

Molfetta Fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Atletica Rigoletto, impegnata tra i Campionati Italiani Under 23 di Molfetta e gli appuntamenti che accompagneranno gli atleti verso il finale di stagione. In Puglia è stata protagonista Francesca Portioli, scesa in pedana nel lancio del giavellotto con la quinta misura di accredito e capace di confermare il proprio valore ai vertici della categoria. L’atleta mantovana ha superato con autorità le qualificazioni, conquistando l’accesso alla finale a otto, per poi chiudere la prova con un ottimo sesto posto grazie a un lancio di 40,31 metri. Un piazzamento di prestigio che certifica la continuità di rendimento della portacolori della Rigoletto, anche se resta un pizzico di rammarico per non essere riuscita ad avvicinare il primato personale di 41,77 metri, misura che le era valsa il quinto posto ai Campionati Universitari di Novara e che le avrebbe consentito di lottare ancora più da vicino per le posizioni di vertice. Per Francesca la stagione non è però finita. Sabato sarà infatti impegnata ai Campionati Provinciali di Brescia, ultima occasione utile per conquistare il minimo richiesto per la qualificazione ai Campionati Italiani Challenge. Sarà un appuntamento decisivo, nel quale proverà a ritrovare la misura che le consentirebbe di proseguire il cammino tricolore anche nella rassegna riservata ai migliori specialisti.

Può invece preparare i prossimi impegni con maggiore serenità Edoardo Cavicchia. Lo specialista del salto con l’asta ha già staccato il pass per il Challenge grazie alla splendida prova offerta nella suggestiva gara in piazza a Novellara. In quell’occasione ha superato l’asticella a 4,90 metri, firmando il minimo di qualificazione e, soprattutto, il nuovo primato personale. Un risultato che premia il lavoro svolto negli ultimi mesi e che certifica la costante crescita del portacolori dell’Atletica Rigoletto, pronto ora ad affrontare i prossimi appuntamenti con entusiasmo e la consapevolezza di poter continuare a migliorarsi.