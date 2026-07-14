Pattinaggio artistico – I fratelli Grossi calano il poker ai Campionati Italiani di Rimini

Rimini Si sono chiusi domenica, al PalaFlaminio di Rimini, i Campionati Italiani Assoluti di pattinaggio artistico. Come sempre sono scesi in pista a caccia di medaglie i fratelli Martina e Alessandro Grossi della Pol. Borghi Gonzaga. Stesso bottino: per tutti e due un argento e un bronzo, rispettivamente nella coppia danza e nella solo dance. Martina è partita bene già dalla prima prova, la Style Dance, dove era seconda a soli 10 centesimi dalla prima classificata Diletta Gallina. Ottima prestazione, anche considerando che è al primo anno nella categoria Cadetti. Nella Free Dance, arrivando dalla Last Chance di Cesena, dove non era stata bene e non aveva potuto gareggiare, è riuscita invece a gestire la tensione – la temperatura era anche meno torrida di un mese fa – e a scendere in pista, ma un piccolo errore le è costato probabilmente la vittoria. Ha ottenuto il quarto punteggio. «Forse avrebbe potuto fare qualcosa in più – spiega il papà-allenatore Fabio Grossi – ma dopo Cesena portare a casa il programma non era affatto semplice. Non puntavamo alla vittoria, ma all’argento sì. Un errore ha compromesso il risultato. Il terzo posto, però, dovrebbe garantire comunque la convocazione agli Europei». In coppia con Federico Pachera (Artiskate), Martina ha poi vinto l’argento, che era nelle aspettative. «I vincitori sono inavvicinabili – spiega Grossi – Puntavamo a ridurre il gap. Pensavamo di esserci riusciti, invece dobbiamo ancora lavorare. Aspettiamo le convocazioni, ma le prime due coppie di solito vanno ai Mondiali e va bene così». Secondo posto finale anche per Alessandro con Carlotta Bruzzi (Polivalente San Vito) nella coppia danza Juniores: nella Style avevano ottenuto il miglior punteggio. «Le prime tre coppie – prosegue il coach – se la giocano: i vincitori, Buonincontro-Ambrosino, sono i detentori della World Cup, Ale e Carlotta i campioni italiani 2025 e di Nunzio-Parziale i campioni del mondo: tre coppie di livello simile. Dopo la Style erano primi con cinque punti di vantaggio. Sapevano che nella Free non avrebbero probabilmente realizzato la loro miglior prestazione, ma speravano che il margine fosse sufficiente. Invece hanno chiuso terzi e sono scesi al secondo posto. Il primo e il secondo dovrebbero garantire la qualificazione ai Mondiali. Siamo soddisfatti del podio, anche se resta un po’ di rammarico per la solo dance». Qui infatti Ale ha vinto il bronzo. «Sulla carta era potenzialmente secondo, ma nella Style ha avuto un’esitazione e ha ottenuto il terzo punteggio. Il vincitore Buonincontro è inarrivabile, ma la seconda piazza era possibile. Con la Free Dance eravamo sicuri di rimontare; invece abbiamo ottenuto il secondo punteggio: nei components il giudizio della giuria è soggettivo e qui siamo stati penalizzati… O ti piace l’esercizio, o non ti piace. Con il terzo posto dovrebbe andare agli Europei, ma non al Mondiale. Quattro medaglie rappresentano un ottimo bilancio; comunque il bronzo di Ale nella solo dance ci sta stretto. Attendiamo le convocazioni e proseguiamo con il lavoro». In gara nella solo dance, per la Borghi Gonzaga, vi erano anche Yeabsira Bonelli e Vittoria Donnici che si sono ben comportate. (cris)